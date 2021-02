Cesena, 4 positivi al Covid. Il comunicato (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Cesena FC comunica che, a seguito dei tamponi molecolari a cui il gruppo squadra è stata sottoposto nella giornata di ieri, sono emerse quattro positività al Covid-19. Il club ha dato immediata informazione all’Ausl e attivato il protocollo vigente. L’allenamento in programma nel pomeriggio a Villa Silvia è stato annullato. Foto: Logo Cesena L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 1 febbraio 2021) IlFC comunica che, a seguito dei tamponi molecolari a cui il gruppo squadra è stata sottoposto nella giornata di ieri, sono emerse quattrotà al-19. Il club ha dato immediata informazione all’Ausl e attivato il protocollo vigente. L’allenamento in programma nel pomeriggio a Villa Silvia è stato annullato. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

