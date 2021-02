Casoria Agguato in pieno centro | 30enne raggiunto da 7 colpi di pistola Identificata la vittima

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Sparatoria ingiorno a, in piazza San Domenico Cirillo, in provincia di Napoli. I fatti sono accaduti intorno alle ore 13.30 di oggi lunedì 1 febbraio. Tommaso Russo, 30 anni, pluripregidicato della zona, è stato ferito da alcunid’arma da fuoco. Il giovane era nella sua auto quando è statoda L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

I carabinieri diindagano sul ferimento di un uomo che nel primo pomeriggio di oggi si è recato nell'ospedale di Frattamaggiore dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco. Poco prima che la ...I carabinieri di, stanno indagando sul ferimento di un uomo che nel primo pomeriggio di oggi si è recato nell'ospedale di Frattamaggiore dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco. I militari, ...Sparatoria in una centralissima piazza di Casoria (Napoli), a due passi dal Municipio. I carabinieri stanno ricostruendo in queste ore le dinamiche di un agguato in cui è rimasto ferito un uomo. Quest ...Paura a Casoria, nel napoletano: spari in strada in pieno giorno, c'è un ferito. Adesso è ricoverato all'ospedale di Frattamaggiore ...