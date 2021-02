Carlotta Dell’Isola nella bufera | «Ecco perché è al GF Vip…» | viene fuori tutto

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Quella del “Grande Fratello Vip 5” sarà ricordata come l’edizione più longeva (finirà il primo marzo) e come la più ricca di concorrenti. Sono stati tanti i vip ad aver varcato la porta rossa quest’anno. E in più mandate: insomma la casa di Cinecittà, la più spiata di Italia, non ha trovato pace. Tra eliminazioni, uscite clamorose e inattesi ingressi. Qualcuno dei nuovi è riuscito ad attirare l’attenzione, anche creando qualche dinamica, nonostante il confronto coi “titani” del reality, i coinquilini reclusi dallo scorso settembre. Tra questi Giulia Salemi, Samantha De Grenet e Andrea Zenga. Chi è passata in sordina invece sicuramente. leggi anche l’articolo —> Walter Zenga a “Live non è la D’Urso”, rivelazione “bomba in diretta”: «Sì, lo dico qui…» La romana, come scrive “Caffeina”, è «la quota rosa di una delle coppie più ...