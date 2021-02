“Carlotta Dell’Isola? Ecco com’è entrata al GF Vip” L’accusa | “Conosce questi due importanti | arriva in finale”

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 1 febbraio 2021) In un’edizione infinita, che sembra rispecchiare la dilatazione temporale dell’anno trascorso, il Grande Fratello Vip è ancora in grado di scatenare il livore più recondito nei concorrenti, e non. Sono recentissime le accuse nei confronti di una inquilina della casa più spiata d’Italia, affermanti che la persona inone non sarebbe nemmeno tra quelle mura, se non fosse per le suenze. La vip attaccata non è altri che. La ragazza è nota al grande pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island. Lì, assieme al fidanzato Nello Sorrentino, ha costituito una delle accoppiate più simpatiche ed empatiche dell’ultima edizione.che le viene rivolta è quella di non meritare una eventualedel reality condotto da Signorini. La ...