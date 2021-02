Calciomercato, la chiusura della sessione invernale in altri paesi (Di lunedì 1 febbraio 2021) In Italia la chiusura del Calciomercato è prevista per oggi alle 20 ma la sessione invernale nei restanti quattro maggiori campionati europei gli orari di fine mercato sono diversi: in Premier League, Liga e Ligue 1 si chiude a mezzanotte, mentre in Bundesliga il mercato si concluderà alle ore 18.Le date di fine Calciomercato in Italia e negli altri paesi Serie A (Italia): 1 febbraio, ore 20 Premier League (Inghilterra): 1 febbraio, ore 24 Bundesliga (Germania): 1 febbraio, ore 18 Liga (Spagna): 1 febbraio, ore 24 Ligue 1 (Francia): 1 febbraio, ore 24 Eredivisie (Olanda): 1 febbraio, ore 20 Liga NOS (Portogallo): 1 febbraio, ore 24 Süper Lig (Turchia): 28 gennaio (ore 20) Argentina: dal 20 gennaio al 19 febbraio Brasile: dal 1 marzo al 23 maggio ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 1 febbraio 2021) In Italia ladelè prevista per oggi alle 20 ma lanei restanti quattro maggiori campionati europei gli orari di fine mercato sono diversi: in Premier League, Liga e Ligue 1 si chiude a mezzanotte, mentre in Bundesliga il mercato si concluderà alle ore 18.Le date di finein Italia e negliSerie A (Italia): 1 febbraio, ore 20 Premier League (Inghilterra): 1 febbraio, ore 24 Bundesliga (Germania): 1 febbraio, ore 18 Liga (Spagna): 1 febbraio, ore 24 Ligue 1 (Francia): 1 febbraio, ore 24 Eredivisie (Olanda): 1 febbraio, ore 20 Liga NOS (Portogallo): 1 febbraio, ore 24 Süper Lig (Turchia): 28 gennaio (ore 20) Argentina: dal 20 gennaio al 19 febbraio Brasile: dal 1 marzo al 23 maggio ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato chiusura Calciomercato Reggina, ore caldissime prima della chiusura: il punto tra novità e colpi di scena

Ore caldissime in casa Reggina sul fronte mercato, tra poco si chiude: il punto tra novità e colpi di scena, con la Salernitana sullo sfondo Tre ore e mezzo circa alla chiusura del mercato per la Reggina , che in questo pazzo lunedì 1 febbraio 2021 è impegnata su due fronti: oltre a quello delle trattative c'è infatti quello legato al campo, con la sfida alla ...

Lazio, tre esuberi da piazzare nelle ultime ore di mercato

Commenta per primo Si sta per concludere l'edizione invernale del calciomercato. In queste ultime ore (la chiusura ufficiale sarà alle 20:00 all'Hotel Sheraton di Milano) la Lazio cercherà di piazzare alcuni esuberi. Su tutti ovviamente vi è Denis Vavro . Il ...

Calciomercato gennaio 2021, quando finisce? Date e orari in Italia e nel mondo Sky Sport LIVE VIDEO Ultimo giorno di affari: le ultimissime in diretta fino alle 20

LIVE VIDEO Ultimo giorno di affari: le ultimissime in diretta fino alle 20 Ultime ore di calciomercato invernale. Le squadre italiane avranno tempo fino a stasera per chiudere le trattative ancora in ...

Calciomercato Virtus Entella – Per l’attacco torna di moda Pettinari

La Virtus Entella torna alla carica per Stefano Pettinari del Lecce, i primi contatti tra le parti si sono registrati ad inizio mese e, queste, potrebbero essere le ore decisive.

