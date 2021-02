Calciomercato Bologna: spunta Niang per l’attacco. Le ultime (Di lunedì 1 febbraio 2021) Calciomercato Bologna: rossoblù scatenati in questo ultimo giorno mercato. Per l’attacco piace M’baye Niang del Rennes Bologna scatenato in questo ultimo giorno di mercato. Dopo Rugani (qui i dettagli) i rossoblù hanno messo nel mirino M’Baye Niang del Rennes. Come riporta Gianluca Di Marzio non ci sarebbero le tempistiche necessarie per far arrivare in Emilia Roger Martinez, attaccante colombiano del Club America. Niang è l’obiettivo numero uno per l’attacco del Bologna, con il calciatore che in passato è stato già allenato da Mihajlovic. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021): rossoblù scatenati in questo ultimo giorno mercato. Perpiace M’bayedel Rennesscatenato in questo ultimo giorno di mercato. Dopo Rugani (qui i dettagli) i rossoblù hanno messo nel mirino M’Bayedel Rennes. Come riporta Gianluca Di Marzio non ci sarebbero le tempistiche necessarie per far arrivare in Emilia Roger Martinez, attaccante colombiano del Club America.è l’obiettivo numero uno perdel, con il calciatore che in passato è stato già allenato da Mihajlovic. Leggi su Calcionews24.com

Bologna, UFFICIALE: preso Urbanski

Commenta per primo Il Bologna ha depositato in Lega il contratto di Kacper Urbanski , trequartista polacco classe 2004, che arriva a titolo temporaneo dal Lechia Gdansk.

Nome nuovo per l'attacco rossoblù: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Bologna starebbe sondando il terreno per M'baye Niang.

Mercato Juventus, nuovo addio: il Bologna vicino al difensore bianconero

MERCATO JUVENTUS – Daniele Rugani rompe con il Rennes. Il centrale italiano sembra agli sgoccioli nella sua avventura francese. Ora potrebbe già tornare in Serie A. Tante squadre interessate, nei gior ...

