Alle elezioni ora non pensa più nessuno Peccato | ci saremmo liberati di una zavorra

di Andrea Marchina Dopo le dimissioni dei ministri italovivi su ordine dell'ex sindaco fiorentino, avevamo un desiderio e due scenari possibili. Il desiderio era vedere Matteo Renzi, in attesa della sua definitiva scomparsa Alle prossime elezioni, quantomeno fuori dai giochi della maggioranza e del Governo che aveva contribuito a picconare fino a un minuto prima. Mentre il primo scenario – trovare un manipolo di senatori disposti a entrare in maggioranza e sostituire i renziani – serviva a scongiurare il secondo, ovvero mesi di sospensione dei lavori in piena pandemia tra campagna elettorale, elezioni, formazione di una nuova maggioranza e tempo necessario affinché i nuovi ministri possano riprendere in mano le redini dei dossier più urgenti. Saltato il primo scenario, per l'impossibilità (o la non volontà) di trovare i numeri ...

