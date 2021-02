4 Ristoranti, chi paga il conto? Tutte le curiosità sullo show (Di lunedì 1 febbraio 2021) Questa sera torna in onda Alessandro Borghese con il programma 4 Ristoranti, su tv8. Ma chi paga il conto dei pranzi e delle cene che vedono i concorrenti scambiarsi opinioni? Scopriamolo Fonte webQuesta sera torna Alessandro Borghese col suo programma 4 Ristoranti, il programma che viaggia in cerca dei migliori Ristoranti italiani. In ogni puntata ci sono 4 Ristoranti che gareggiano tra loro per scegliere il migliore, il quale, alla fine della puntata, vincerà una somma di denaro da investire nella propria attività. L’appuntamento sarà alle 21:30 su Tv8 con Alessandro Borghese, questa sera, per giudicare nuovi quattro Ristoranti. A sfidarsi saranno Rosalba con Potafiori, Andrea con Il Liberty Milano, Umberto con Slow Sud – Ristorante Terrone ed ... Leggi su chenews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Questa sera torna in onda Alessandro Borghese con il programma 4, su tv8. Ma chiildei pranzi e delle cene che vedono i concorrenti scambiarsi opinioni? Scopriamolo Fonte webQuesta sera torna Alessandro Borghese col suo programma 4, il programma che viaggia in cerca dei miglioriitaliani. In ogni puntata ci sono 4che gareggiano tra loro per scegliere il migliore, il quale, alla fine della puntata, vincerà una somma di denaro da investire nella propria attività. L’appuntamento sarà alle 21:30 su Tv8 con Alessandro Borghese, questa sera, per giudicare nuovi quattro. A sfidarsi saranno Rosalba con Potafiori, Andrea con Il Liberty Milano, Umberto con Slow Sud – Ristorante Terrone ed ...

GaIadhrim : A un'altra amica i cui sintomi di parkinson dovuti alla mancata somministrazione dei farmaci sono stati scambiati p… - OttaviDeborah : RT @Anonymous_X64: Ringrazio Dio per averci mandato il covid, con il covid chi ha i soldi non può viaggiare, non può andare nei ristoranti,… - Emmachampagne95 : RT @DanielePezzini: @ProfCampagna 'Il lockdown si è concluso a maggio 2020' . Vai a dirlo a chi gestisce alberghi, ristoranti, pub, stazion… - Simo07827689 : RT @Anonymous_X64: Ringrazio Dio per averci mandato il covid, con il covid chi ha i soldi non può viaggiare, non può andare nei ristoranti,… - manuela1877 : RT @ilNotiziarioInd: “Bar e ristoranti chiusi, bloccata l’intera filiera, chi fa le leggi non capisce”, lo sfogo da Novate Milanese https:/… -