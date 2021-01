Vaccino in Campania per ultra 80enni: come e quando prenotare dal medico di base (Di domenica 31 gennaio 2021) A febbraio partirà la campagna di Vaccino per gli ultra 80enni in Campania. Si dovrà prenotare dal medico di base. Ecco come fare. Aggiornamento in data 31 gennaio 2021 – ore 10,00 È stata ATTIVATA la piattaforma informatica per l’adesione alla campagna di vaccinazione anti Covid-19 riservata alla popolazione campana oltre gli 80 anni di Leggi su 2anews (Di domenica 31 gennaio 2021) A febbraio partirà la campagna diper gliin. Si dovràdaldi. Eccofare. Aggiornamento in data 31 gennaio 2021 – ore 10,00 È stata ATTIVATA la piattaforma informatica per l’adesione alla campagna di vaccinazione anti Covid-19 riservata alla popolazione campana oltre gli 80 anni di

