(Di domenica 31 gennaio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

sportli26181512 : Un po’ Ilicic, un po’ Calha: il Milan si gode Olzer. Stellina anche nel volley, poi...: Un po’ Ilicic, un po’ Calha… - ciceruacchio65 : @SerieA Ilicic-Muriel #Fiuuuu bella coppia ma giocavano insieme?? Lukaku-Martinez mi ricordano Penzo e Moriero (non… - AlexMarinuzzi91 : Ilicic-Muriel 14 gol Ibra-Calha 13 gol Cristiano-Morata 19 gol (come Immobile-Luis Alberto) nemmeno nominati. Gli… - JulzOa : @SerieA Vincerà Ibra-Calha perché MT è imbattibile ma chi ama il calcio e il bel gioco sceglierà Ilicic-Muriel - pbrex668 : RT @elparon1899: Non vedo niente di male nello snaturarsi se ti mancano i due che potevano permettere di saltare il pressing asfissiante de… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilicic Calha

La Gazzetta dello Sport

A gennaio molti ragazzi che giocano come fuoriquota nel campionato Primavera chiedono la cessione, preferendo andare a provare il calcio dei grandi nelle serie inferiori: gennaio a Giacomo Olzer ha ...è stata la stella polare dell'Atalanta. Basta seguirlo per andare incontro al successo più ... Ha perso, dopo 18 turni, la formula calcistica forse anche per l'assenza die per la ...Ultime dai campi, le novità di giornata nelle probabili formazioni: chi entra, chi esce e le possibili novità nelle 20 squadre di Serie A.Buon compleanno a Ilicic, l’unico fuoriclasse rimasto a Bergamo Ultimo commento: "Tantissimi auguri carissimo Ilicic o Giuseppe o nonna ti auguro ogni bene e di portare tube i t ...