Un attacco di phishing può arrivare anche da una «mail aziendale» (Di domenica 31 gennaio 2021) C’è stato indubbiamente un aspetto positivo successivo all’articolo di Corrado Augias che, in risposta a una lettera di una lettrice (che aveva messo in evidenza le lungaggini burocratiche tra Italia e Svizzera per ottenere la cittadinanza nel nostro Paese), aveva raccontato una presunta sua esperienza con la burocrazia italiana, confondendo però il servizio clienti di Enel con un palese caso di phishing. Successivamente a questo articolo, con l’inevitabile polemica generata sui social network, si è sviluppato un ampio dibattito intorno ai casi di phishing, sono proliferate le guide per rendere edotti gli utenti rispetto al problema e sono state contestate anche alcune chiavi di lettura fornite da autorevoli testate online. LEGGI anche > Sms di Poste, nuovo tentativo di truffa attraverso “smishing” Lateral ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 31 gennaio 2021) C’è stato indubbiamente un aspetto positivo successivo all’articolo di Corrado Augias che, in risposta a una lettera di una lettrice (che aveva messo in evidenza le lungaggini burocratiche tra Italia e Svizzera per ottenere la cittadinanza nel nostro Paese), aveva raccontato una presunta sua esperienza con la burocrazia italiana, confondendo però il servizio clienti di Enel con un palese caso di. Successivamente a questo articolo, con l’inevitabile polemica generata sui social network, si è sviluppato un ampio dibattito intorno ai casi di, sono proliferate le guide per rendere edotti gli utenti rispetto al problema e sono state contestatealcune chiavi di lettura fornite da autorevoli testate online. LEGGI> Sms di Poste, nuovo tentativo di truffa attraverso “smishing” Lateral ...

stefanomlg : RT @giornalettismo: A partire dal caso di #Augias, c'è stata una riflessione sul #phishing che ha riguardato utenti dei social e quotidiani… - giornalettismo : A partire dal caso di #Augias, c'è stata una riflessione sul #phishing che ha riguardato utenti dei social e quotid… - _happycactus_ : @lorenzoromani Quella di Augias faceva ridere perché era molto maldestra. Ma pensare che siano tutte così è pericol… - michele_spo : @Vittoriobresc @DarioBressanini @truuudetective Stiamo dando per scontato che in redazione non abbiano controllato… - Tibsb6 : Ma che a fare l’attacco di phishing ad #Augias sono stati gli hacker russi di Putin amici di Salveeneeeeh è già stato detto?! -