Traffico Roma del 31-01-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 31 gennaio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e ancora Buona domenica dalla redazione chiusa da questa mattina a causa di un incidente per i successivi accertamenti tecnici la galleria Giovanni 23esimo In entrambe le direzioni possibili disagi su via del Foro Italico per chi proviene da via Salaria e per chi da via della Pineta Sacchetti deve proseguire in direzione della Salaria ancora prudenza per un incidente lungo la galleria della Nuova Circonvallazione interna dove non si escludono rallentamenti nei prossimi tale l’uscita per via dei Monti Tiburtini verso San Giovanni maltempo e nella capitale prestare attenzione su via Salaria n prossimità della Tenuta di Santa Colomba a causa di un allagamento sulla sede stradale per la stessa causa a rallentare lungo via di vallericca proseguono modifiche fino al 5 febbraio i lavori di manutenzione alla rete gas su via della Pisana n zona ...