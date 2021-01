Sei Nazioni: l’Italia entra nella bolla (Di domenica 31 gennaio 2021) l’Italia si prepara al sei Nazioni in un clima condizionato dalla situazione legata al Covid-19. Gli azzurri si preparano al meglio entrando in una bolla sanitaria per limitare al meno i rischi. Ecco la situazione. Italia, una bolla sanitaria per limitare i rischi La nazionale italiana rugby prosegue la preparazione verso l’ormai prossimo sei Nazioni 2021 presso il centro di preparazione Giulio Onesti a Roma. Mascherina, distanziamento, uso di gel igienizzanti e protezioni sono ormai all’ordine del giorno. Anche per l’Italia che sta lavorando per questo sei Nazioni. Un lavoro condizionato dall’attuale situazione pandemica e, per prepararsi al meglio l’Italia, come già avvenuto nei recuperi del sei Nazioni 2020 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 31 gennaio 2021)si prepara al seiin un clima condizionato dalla situazione legata al Covid-19. Gli azzurri si preparano al megliondo in unasanitaria per limitare al meno i rischi. Ecco la situazione. Italia, unasanitaria per limitare i rischi La nazionale italiana rugby prosegue la preparazione verso l’ormai prossimo sei2021 presso il centro di preparazione Giulio Onesti a Roma. Mascherina, distanziamento, uso di gel igienizzanti e protezioni sono ormai all’ordine del giorno. Anche perche sta lavorando per questo sei. Un lavoro condizionato dall’attuale situazione pandemica e, per prepararsi al meglio, come già avvenuto nei recuperi del sei2020 ...

