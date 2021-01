Roma, assembramenti e consumo irregolare di alcolici nel weekend: il report della Polizia Locale (Di domenica 31 gennaio 2021) Non si fermano i controlli della Polizia Locale: durante questo weekend sono stati oltre 40 i casi sanzionati da parte dell’autorità per le violazioni delle norme a tutela della salute pubblica. In particolare, a partire dal tardo pomeriggio di ieri e per tutta la serata, le pattuglie hanno dovuto procedere all’isolamento temporaneo di alcune aree e per scongiurare assembramenti, tra cui piazza dell’Immacolata, largo degli Osci, piazza San Callisto e Santa Maria in Trastevere. I controlli hanno interessato diverse zone della Capitale, con una vigilanza estesa anche alle vie circostanti le piazze e le località di ritrovo momentaneamente interdette, al fine di evitare possibili situazioni di calca. Leggi anche: Roma, assembramenti, risse ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 31 gennaio 2021) Non si fermano i controlli: durante questosono stati oltre 40 i casi sanzionati da parte dell’autorità per le violazioni delle norme a tutelasalute pubblica. In particolare, a partire dal tardo pomeriggio di ieri e per tutta la serata, le pattuglie hanno dovuto procedere all’isolamento temporaneo di alcune aree e per scongiurare, tra cui piazza dell’Immacolata, largo degli Osci, piazza San Callisto e Santa Maria in Trastevere. I controlli hanno interessato diverse zoneCapitale, con una vigilanza estesa anche alle vie circostanti le piazze e le località di ritrovo momentaneamente interdette, al fine di evitare possibili situazioni di calca. Leggi anche:, risse ...

