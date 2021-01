“Questa pandemia è un film”: il medico di base che sconsiglia mascherine e vaccino (Di domenica 31 gennaio 2021) Il servizio di PiazzaPulita nello studio di Mariano Amici già segnalato all’ordine dei medici per le sue affermazioni. Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri: “Siamo tornati al 1500” “Le mascherine? Potete anche non metterle”. “Il tampone? Quale tampone. Non serve assolutamente a nulla. Serve solo per tenerla bloccata in quarantena a casa, oppure addirittura ricoverarla così le fanno i trattamenti con cui ci ammazzano la gente. O stai nella linea mia che c’ho tutti i casi a posto, o stai nella linea loro e fanno i morti. Decidi no?”. Così un medico di base di Ardea, comune sul litorale romano, ha risposto ai dubbi dell’inviato di PiazzaPulita Massimiliano Andreetta che fingendosi un paziente è andato nel suo studio a chiedere consigli. “Mia suocera ha avuto sintomi influenzali. Febbre, dolori e così via. Io e la ... Leggi su ck12 (Di domenica 31 gennaio 2021) Il servizio di PiazzaPulita nello studio di Mariano Amici già segnalato all’ordine dei medici per le sue affermazioni. Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri: “Siamo tornati al 1500” “Le? Potete anche non metterle”. “Il tampone? Quale tampone. Non serve assolutamente a nulla. Serve solo per tenerla bloccata in quarantena a casa, oppure addirittura ricoverarla così le fanno i trattamenti con cui ci ammazzano la gente. O stai nella linea mia che c’ho tutti i casi a posto, o stai nella linea loro e fanno i morti. Decidi no?”. Così undidi Ardea, comune sul litorale romano, ha risposto ai dubbi dell’inviato di PiazzaPulita Massimiliano Andreetta che fingendosi un paziente è andato nel suo studio a chiedere consigli. “Mia suocera ha avuto sintomi influenzali. Febbre, dolori e così via. Io e la ...

