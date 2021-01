Napoli-Parma, dove vederla. Panchine in bilico (Di domenica 31 gennaio 2021) Partita determinante. Gattuso e D’Aversa non hanno ancora cambiato marcia alle loro squadre Napoli-Parma, dove vederla Napoli-Parma, dove vederla Napoli-Parma, dove vederla – Si avverte un silenzio strano a Napoli, perché tutti sanno che il momento è delicato e altri passi falsi non possono essere commessi. I partenopei si sono qualificati per le semifinali di Coppa Italia, ma pur segnando agevolmente quattro reti allo Spezia, hanno malamente rischiato di farsi rimontare nel secondo. Ancora troppo discontinua e insicura la squadra, con Gennaro Gattuso che sta cercando di fare di tutto pur di tenere lo spogliatoio a galla. I giocatori sono con lui e lo confermano le ... Leggi su ck12 (Di domenica 31 gennaio 2021) Partita determinante. Gattuso e D’Aversa non hanno ancora cambiato marcia alle loro squadre– Si avverte un silenzio strano a, perché tutti sanno che il momento è delicato e altri passi falsi non possono essere commessi. I partenopei si sono qualificati per le semifinali di Coppa Italia, ma pur segnando agevolmente quattro reti allo Spezia, hanno malamente rischiato di farsi rimontare nel secondo. Ancora troppo discontinua e insicura la squadra, con Gennaro Gattuso che sta cercando di fare di tutto pur di tenere lo spogliatoio a galla. I giocatori sono con lui e lo confermano le ...

reportrai3 : #Report questa sera alle 21.20 su @RaiTre Milano, Roma, Napoli, Parma, Torino: in tutto oltre 20 comuni italiani ha… - pisto_gol : Da quando c’è DBallardini il Genoa-11 punti-ha fatto meglio di Fiorentina Napoli Verona (10pt) Benevento Sassuolo S… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: VIDEO #NapoliParma, la probabile #formazione di #Gattuso - Gazzetta_it : VIDEO #NapoliParma, la probabile #formazione di #Gattuso - Pino99961938 : RT @TolliVincenzo: Leggo in giro tanti 'tifosi', che sperano in un risultato negativo del #Napoli oggi col #Parma, per far esonerare #Gattu… -