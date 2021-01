Lo studio sulle vittime del Covid: ?50mila morti in seconda ondata (Di domenica 31 gennaio 2021) Valentina Dardari Da ottobre a oggi 49.274 morti per Covid. La Lombardia è stata la regione più colpita Nel report “Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all'infezione da SARS-CoV-2 in Italia” dell’Iss, l’Istituto superiore di Sanità, viene rilevato che i morti per Covid nel nostro Paese durante la seconda ondata sono stati 49.274, superando ampiamente il bilancio della prima ondata. In questa valutazione è stato preso in considerazione il periodo che va dallo scorso ottobre a oggi. Report dell'Iss: Lombardia la Regione più colpita La Lombardia è stata la Regione maggiormente colpita. Ha infatti registrato in totale 26.674 vittime, ovvero il 31% dei morti. In Italia durante la prima ondata, tra ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 31 gennaio 2021) Valentina Dardari Da ottobre a oggi 49.274per. La Lombardia è stata la regione più colpita Nel report “Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all'infezione da SARS-CoV-2 in Italia” dell’Iss, l’Istituto superiore di Sanità, viene rilevato che ipernel nostro Paese durante lasono stati 49.274, superando ampiamente il bilancio della prima. In questa valutazione è stato preso in considerazione il periodo che va dallo scorso ottobre a oggi. Report dell'Iss: Lombardia la Regione più colpita La Lombardia è stata la Regione maggiormente colpita. Ha infatti registrato in totale 26.674, ovvero il 31% dei. In Italia durante la prima, tra ...

