LIVE – Padova-Fano 1-1, Serie C 2020/2021: girone B (DIRETTA) (Di domenica 31 gennaio 2021) La DIRETTA LIVE di Padova-Fano, match valido per la ventunesima giornata del girone B di Serie C 2020/2021. I padroni di casa, reduci da due sole vittorie nelle ultime cinque partite, vogliono tornare al successo per non perdere terreno dal Sudtirol capolista; i marchigiani, dal canto loro, hanno un disperato bisogno dei tre punti per provare ad uscire dalla zona calda della classifica. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di domenica 31 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Padova-Fano 1-1 (45? Barbuti, 64? Santini) ... Leggi su sportface (Di domenica 31 gennaio 2021) Ladi, match valido per la ventunesima giornata delB di. I padroni di casa, reduci da due sole vittorie nelle ultime cinque partite, vogliono tornare al successo per non perdere terreno dal Sudtirol capolista; i marchigiani, dal canto loro, hanno un disperato bisogno dei tre punti per provare ad uscire dalla zona calda della classifica. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di domenica 31 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA1-1 (45? Barbuti, 64? Santini) ...

canciello_94 : PADOVA vs ALMO FANO JUVENTUS|SERIE C|31.01.2021 #PADOVAALMOFANOJUVENTUS #PADOVA #ALMOFANOJUVENTUS #SERIEC #LIVE… - News24Italy : #Live - Ultimo giorno in zona arancione: da domani riaprono bar, ristoranti e scuole superiori - News24Italy : #Live - Iniziano i saldi nell'ultimo weekend in zona arancione - Filo2385Filippo : RT @DiMarzio: #Padova, arriva Cissé dal Cittadella - DiMarzio : #Padova, arriva Cissé dal Cittadella -