(Di domenica 31 gennaio 2021) Nell’anno tragico della pandemia,ha aumentato del 50 per cento il fatturato rispetto al 2019, fino ad azzerare le perdite di bilancio (con i ricavi del magazine, contabilizzati a gennaio 2021). In questo anno,ha moltiplicato i suoi prodotti editoriali, aggiungendo a.it due quotidiani digitali, Europea e Gastronomika, e la rivista Il lavoro che verrà, mentre il quarto quotidiano, Greenkiesta, è appena partito.ha pubblicato anche i primi tre numeri del giornale di carta,paper, con i suoi dorsi Europea, Gastronomika, Il lavoro e prossimamente anche Greenkiesta. Ha lanciato la rivista letteraria K, curata da Nadia Terranova, andata esaurita in pochi giorni (il numero 2 esce a primavera), ha ridisegnato il logo e il sito, ha fatto partire i primi podcast ...

ACTavecchio : Linkiesta Club, un vaccino intellettuale contro il populismo - alemurgia61 : RT @christianrocca: Campagna abbonamenti 2021 Linkiesta Club, un vaccino intellettuale contro il populismo - mimmomaiello : RT @christianrocca: Campagna abbonamenti 2021 Linkiesta Club, un vaccino intellettuale contro il populismo - mimmomaiello : RT @Linkiesta: Linkiesta compie dieci anni, nonostante la pandemia è cresciuta del 50 per cento e ha lanciato nuovi prodotti editoriali, ma… - Linkiesta : Stiamo preparando molte novità. Entra nel Club per contribuire all’organizzazione delle attività giornalistiche e… -

Ultime Notizie dalla rete : Linkiesta Club

Linkiesta.it

Una cosa di cui siamo molto orgogliosi è, la comunità intellettuale degli amici, dei sostenitori e dei benefattori del nostro giornale centrata sull'idea di un'alleanza liberale, ...1. Se non hai un iPhone, non entri: al momento si può partecipare solo con un dispositivo apple e solo a inviti, perché proprio come in ogniche si rispetti, devi essere presentato da un socio per poter entrare. Ogni nuovo iscritto ha solo due inviti da dispensare agli amici, ed è meglio che siano distribuiti con intelligenza, perché ...Il giornale compie dieci anni, nonostante la pandemia è cresciuto del 50 per cento e ha lanciato nuovi prodotti editoriali, ma la cosa più importante adesso è consolidare la comunità con i lettori. Ec ...Per costruire un governo sarebbe meglio parlare di contenuti, ma invece si parla di persone. E va bene: allora parliamone. Però lasciamo stare impuntature e indici di gradimento e concentriamoci “solo ...