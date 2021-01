Juventus, verso la sfida con l’Inter: ecco le ultimissime dalla Continassa (Di domenica 31 gennaio 2021) Juventus – La Juventus non conosce riposo. Dopo l’incontro di ieri a Genova anche di domenica la squadra di Pirlo è scesa in campo. Del resto il mese di febbraio che inizierà domani sarà molto intenso e la squadra bianconera dovrà dosare al meglio le energie. Ci sarà da lottare in serie A per rientrare in corsa per il titolo, ma ci saranno da giocare le due semifinali di Coppa Italia con l’Inter e anche il match di Champions contro il Porto. Si ricomincia proprio dall’atteso confronto con i nerazzurri. Una partita che sa di rivincita dopo il ko subito in campionato da Lukaku e soci. Juventus, domani allenamento mattutino “Prosegue il cammino in campionato, ma all’orizzonte c’è già la Coppa Italia, per una semifinale che significa Inter-Juve martedì sera a San Siro”. Si legge sul sito internet bianconero: ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 31 gennaio 2021)– Lanon conosce riposo. Dopo l’incontro di ieri a Genova anche di domenica la squadra di Pirlo è scesa in campo. Del resto il mese di febbraio che inizierà domani sarà molto intenso e la squadra bianconera dovrà dosare al meglio le energie. Ci sarà da lottare in serie A per rientrare in corsa per il titolo, ma ci saranno da giocare le due semifinali di Coppa Italia cone anche il match di Champions contro il Porto. Si ricomincia proprio dall’atteso confronto con i nerazzurri. Una partita che sa di rivincita dopo il ko subito in campionato da Lukaku e soci., domani allenamento mattutino “Prosegue il cammino in campionato, ma all’orizzonte c’è già la Coppa Italia, per una semifinale che significa Inter-Juve martedì sera a San Siro”. Si legge sul sito internet bianconero: ...

juventusfc : KICK-OFF |??| Via, si parte! Tutti insieme, con determinazione verso l’obiettivo! ???? ???? LIVE MATCH ?… - juventusfc : KICK-OFF |??| Via, si parte! Tutti insieme verso l’obiettivo, #FINOALLAFINE! ?? ???? LIVE MATCH ?… - juventusfc : ?? Scatti dal JTC ? La gallery dell'allenamento di oggi ?? - infoitsport : Verso Inter-Juventus di Coppa Italia: tutti i cambi di Pirlo - Passate97882735 : Si sta giocando la sfida di Coppa Italia contro il Napoli e Contini calpesta la testa di Del Piero episodio non vis… -