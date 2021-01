Incidente in montagna, muore la musicista underground Claudia Acciarino (Di domenica 31 gennaio 2021) Claudia Acciarino, 36 anni, musicista protagonista della scena underground romana, è morta in un Incidente in montagna. La donna si era persa e aveva chiamato i soccorsi: poi la caduta fatale in un dirupo. La Procura apre un’indagine La scena musicale underground romana piange la scomparsa di Claudia Acciarino, 36 anni, musicista e dj originaria L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 31 gennaio 2021), 36 anni,protagonista della scenaromana, è morta in unin. La donna si era persa e aveva chiamato i soccorsi: poi la caduta fatale in un dirupo. La Procura apre un’indagine La scena musicaleromana piange la scomparsa di, 36 anni,e dj originaria L'articolo proviene da YesLife.it.

