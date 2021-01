Il Grande Fratello riuscirà a tenere Tommaso Zorzi ancora nella casa? (Di domenica 31 gennaio 2021) Tommaso vorrebbe abbandonare il reality. Il programma non è riuscito nell’intento di “eleggerlo” tra i finalisti. Ora riuscirà a trattenerlo? Il Grande Fratello non è riuscito a far andare tra i due finalisti l’influencer milanese Tommaso Zorzi che da parte sua ammette di essere stanco di stare nel loft di Cinecittà. Sono passati 138 giorni e i concorrenti dovranno rimanere nel loft di Cinecittà sino al prossimo primo marzo. I due finalisti sono votati dal pubblico sono infatti Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. Nei giorni scorsi infatti ha manifestato il desiderio di lasciare il reality ammettendo che lo farà il 16 febbraio. Per lui si prospetta intanto un futuro nel mondo della televisione e dello spettacolo. Lo immagina Tommy soprattutto dopo aver incontrato Francesco Oppini che lo ... Leggi su 361magazine (Di domenica 31 gennaio 2021)vorrebbe abbandonare il reality. Il programma non è riuscito nell’intento di “eleggerlo” tra i finalisti. Oraa trattenerlo? Ilnon è riuscito a far andare tra i due finalisti l’influencer milaneseche da parte sua ammette di essere stanco di stare nel loft di Cinecittà. Sono passati 138 giorni e i concorrenti dovranno rimanere nel loft di Cinecittà sino al prossimo primo marzo. I due finalisti sono votati dal pubblico sono infatti Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. Nei giorni scorsi infatti ha manifestato il desiderio di lasciare il reality ammettendo che lo farà il 16 febbraio. Per lui si prospetta intanto un futuro nel mondo della televisione e dello spettacolo. Lo immagina Tommy soprattutto dopo aver incontrato Francesco Oppini che lo ...

