Grave lutto in Italia | è morto a 42 anni

Leggi su howtodofor

(Di domenica 31 gennaio 2021) Èa soli 42Giuseppe Laterza, maestro della gelateria e della pasticceria Made in Italy conosciuto in tutto il mondo. Dal bar Mincuccio a Palagiano, in provincia di Taranto, che aveva ereditato dal papà Domenico, che a sua volta gli aveva insegnato tutti i segreti del mestiere che faceva da quando aveva solo 12, la sua fama era arrivata fino a New York. A darne l'annuncio è stato il sindaco della cittadina pugliese su Facebook, Domenico Pio Lasigna: "Mancano le parole, manca il fiato. Ti dedichiamo i segni che lasci, perché possano continuare a raccontarci l’uomo che sei stato. Nulla finisce per sempre Caro Giuseppe. Il tuo ricordo resterà impresso nelle nostre vite. (Continua..) La comunità di Palagiano ti resterà grata per quanto hai saputo fare per tutti noi". Laterza ha perso la sua battaglia contro un ...