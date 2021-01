Genoa, contatti con l’Atalanta per Lammers: la situazione (Di domenica 31 gennaio 2021) Sam Lammers continua ad essere un profilo ricercato dalle squadre di Serie A. Ora anche il Genoa è in contatto con l’Atalanta Complici le difficoltà di chiudere l’acquisto di M’Baye Niang dal Rennes, il Genoa ha ha contattato l’Atalanta per ottenere il prestito di M’Baye Niang. Secondo quanto riferito da calciomercato.com, il presidente Enrico Preziosi è in attesa di una risposta da parte dei nerazzurri. Al momento il tecnico Gian Piero Gasperini fa muro dato che non è convinto di far partire l’attaccante olandese. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Samcontinua ad essere un profilo ricercato dalle squadre di Serie A. Ora anche ilè in contatto conComplici le difficoltà di chiudere l’acquisto di M’Baye Niang dal Rennes, ilha ha contattatoper ottenere il prestito di M’Baye Niang. Secondo quanto riferito da calciomercato.com, il presidente Enrico Preziosi è in attesa di una risposta da parte dei nerazzurri. Al momento il tecnico Gian Piero Gasperini fa muro dato che non è convinto di far partire l’attaccante olandese. Leggi su Calcionews24.com

Dalla_SerieA : Juve, Scamacca fino alla fine. E per Khedira e Douglas Costa... - - forzaroma : ??Il #Parma non aspetta più #Fazio: in chiusura l'arrivo di #Bani dal #Genoa ?? - CrapanzanoRobin : RT @marcoconterio: ?????? Domino degli attaccanti in Serie A: il #Genoa ha ora come primo obiettivo M'baye Niang del #Rennes. Contatti in cors… - ProfidiAndrea : ?? #SkySport: 'Scamacca bloccato! Il #Genoa ha già prenotato l'erede' ?? 'Più che viva l'idea M'Baye #Niang in caso… - SEMPREFMILAN : RT @marcoconterio: ?????? Domino degli attaccanti in Serie A: il #Genoa ha ora come primo obiettivo M'baye Niang del #Rennes. Contatti in cors… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa contatti Genoa, contatti con l'Atalanta per Lammers: la situazione

Sam Lammers continua ad essere un profilo ricercato dalle squadre di Serie A. Ora anche il Genoa è in contatto con l'Atalanta

Juventus fino alla fine su Scamacca: gli scenari

Commenta per primo Fino alla fine. La Juventus non molla Gianluca Scamacca e porta avanti la trattativa col Sassuolo per l'attaccante ora in prestito al Genoa. Secondo Tuttosport , i contatti tra bianconeri e neroverdi sono proseguiti anche ieri e continueranno nei prossimi due - tre giorni, gli ultimi prima della sirena di chiusura di lunedì sera: Le ...

Calciomercato, contatti continui tra Genoa e Toro per Lerager: la situazione Toro News Genoa, contatti con l’Atalanta per Lammers: la situazione

Sam Lammers continua ad essere un profilo ricercato dalle squadre di Serie A. Ora anche il Genoa è in contatto con l'Atalanta ...

LIVE Parma, è il giorno di

Il Genoa riaccoglie Niang. L'Udinese si muove per Biraschi. Il Monza chiude il colpo Diaw dal Pordenone. Tutte le trattative ...

Sam Lammers continua ad essere un profilo ricercato dalle squadre di Serie A. Ora anche ilè in contatto con l'AtalantaCommenta per primo Fino alla fine. La Juventus non molla Gianluca Scamacca e porta avanti la trattativa col Sassuolo per l'attaccante ora in prestito al. Secondo Tuttosport , itra bianconeri e neroverdi sono proseguiti anche ieri e continueranno nei prossimi due - tre giorni, gli ultimi prima della sirena di chiusura di lunedì sera: Le ...Sam Lammers continua ad essere un profilo ricercato dalle squadre di Serie A. Ora anche il Genoa è in contatto con l'Atalanta ...Il Genoa riaccoglie Niang. L'Udinese si muove per Biraschi. Il Monza chiude il colpo Diaw dal Pordenone. Tutte le trattative ...