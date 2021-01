F1, Lewis Hamilton: “Devi goderti quello che fai” (Di domenica 31 gennaio 2021) Manca sempre meno al Gran Premio del Bahrain, prima prova del Mondiale di F1 2021. Se scorriamo l’entry list della prossima stagione resta solo un solo pilota ad essere annunciato: Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo della Mercedes non ha ancora firmato il contratto che lo legherebbe alla casa di Stoccarda per l’imminente stagione accanto al finnico Valtteri Bottas. Durante il podcast Formula Success di Crowdstrike l’inglese lascia intendere la sua volontà di proseguire almeno per il prossimo anno, stagione in cui potrebbe abbattere il record di titoli piloti del tedesco Michael Schumacher. Dopo aver superato il primato di vittorie, caduto in occasione dell’inedito GP dell’Eifel, manca un solo tassello al britannico per scrivere una nuova pagina di questo sport. Il #44 del gruppo ha affermato: “Penso che tutti noi lottiamo con qualcosa. ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) Manca sempre meno al Gran Premio del Bahrain, prima prova del Mondiale di F1 2021. Se scorriamo l’entry list della prossima stagione resta solo un solo pilota ad essere annunciato:. Il sette volte campione del mondo della Mercedes non ha ancora firmato il contratto che lo legherebbe alla casa di Stoccarda per l’imminente stagione accanto al finnico Valtteri Bottas. Durante il podcast Formula Success di Crowdstrike l’inglese lascia intendere la sua volontà di proseguire almeno per il prossimo anno, stagione in cui potrebbe abbattere il record di titoli piloti del tedesco Michael Schumacher. Dopo aver superato il primato di vittorie, caduto in occasione dell’inedito GP dell’Eifel, manca un solo tassello al britannico per scrivere una nuova pagina di questo sport. Il #44 del gruppo ha affermato: “Penso che tutti noi lottiamo con qualcosa. ...

