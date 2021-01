Covid | proteste a Bruxelles | quasi 500 arresti

RaiNews : #Belgio, proteste a #Bruxelles contro le misure anti-#Covid: 200 arresti - SkyTG24 : Covid, proteste contro le restrizioni: centinaia di arresti a Bruxelles e Vienna. FOTO - MediasetTgcom24 : Bruxelles, proteste contro le restrizioni anti-Covid: centinaia di arresti #bruxelles - StefaniaVaselli : RT @Massimi47715989: Covid: proteste a Bruxelles, 300 arresti - Ultima Ora - ANSA - ZiaGabriella1 : RT @SkyTG24: Covid, proteste contro le restrizioni: centinaia di arresti a Bruxelles e Vienna. FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Covid proteste

... arrestata moglie Julia 31 Gennaio 2021 Fermata la moglie di Alexei Navalny, Julia, allea ... 'Colossi farmaceutici mettono a rischio campagna vaccini' 31 Gennaio 2021 "Il bollettino...La polizia di Bruxelles ha effettuato 488 arresti durante le manifestazioni contro le restrizioni anti -non autorizzate. Lo rende noto l'agenzia Belga. Sono stati fermati anche tifosi di alcuni club di calcio, sia valloni che fiamminghi. La polizia ha sequestrato diversi oggetti pericolosi, da ...Duri scontri durante le proteste a Bruxelles contro le restrizioni per il Covid: il bilancio è di quasi 500 arresti. Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione ...Alla fine delle proteste, in un'ottantina di città in tutta la Russia ... sono state poste agli arresti domiciliari con l'accusa di aver violato le restrizioni anti Covid invitando a manifestare. Con ...