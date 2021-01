Chernobyl, morto di Covid pilota che volò sul reattore nucleare per sigillarlo: sopravvisse a radiazioni letali (Di domenica 31 gennaio 2021) È morto di Covid il generale russo Nikolai Antoshkin, il pilota di elicotteri a capo della missione di spegnimento di uno dei reattori della centrale nucleare di Chernobyl nel 1986.... Leggi su ilmattino (Di domenica 31 gennaio 2021) Èdiil generale russo Nikolai Antoshkin, ildi elicotteri a capo della missione di spegnimento di uno dei reattori della centraledinel 1986....

