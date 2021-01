Che strazio la tv che forza i sentimenti | l' inquietante caso di Walter Zenga e suo figlio

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 31 gennaio 2021) Un confronto straziante e surreale. Gelido e distaccato. A tratti triste. L'attesissimo faccia a faccia trae ilAndrea, 27 anni, nel giardino della casa del Grande Fratello Vip non è andato come tutti speravano. E non perché non ci sia stato un abbraccio (le regole del Covid lo hanno impedito), ma per la freddezza mostrata dai due protagonisti che non hanno lasciato nessuno spiraglio all'amore e alla comprensione e neppure al desiderio di volerci riprovare seriamente a costruire un rapporto affettuoso padre-, privo di recriminazioni e interfenze. L'ex portiere di Inter e Sampdoria e della Nazionale, ex allenatore del Cagliari, è stato in qualche modo costretto a volare Roma, da Dubai dove vive, per parlare colAndrea, che in queste settimane si è lamentato dell'assenza ...