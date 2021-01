“C’è stato un Napoli di lotta e carattere, sacrificio e dedizione” (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Napoli commenta la vittoria sul Parma in campionato, al Maradona. Il Napoli batte il Parma e riacquista legittima cittadinanza nell’ambitissimo e popolato sentiero della zona Champions. Un gioiello di Elmas apre il pomeriggio azzurro dopo mezzora. Corsa col pallone di 30 metri, mezza difesa saltata, sinistro preciso e flemmatico giusto nell’angolo. Un gol da copertina. La sfida la chiude Politano a pochi minuti dalla fine nel momento più denso ed emotivo della serata. In mezzo alle due fiammate, c’è stato un Napoli di lotta e carattere, sacrificio e dedizione. Uno dei tanti modi, nel ventaglio tecnico e agonistico, per far propria una partita che vale tanto e che chiude un gennaio sinusoidale per aprire le porte ad un nuovo ciclo ricco di impegni e ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 31 gennaio 2021) Ilcommenta la vittoria sul Parma in campionato, al Maradona. Ilbatte il Parma e riacquista legittima cittadinanza nell’ambitissimo e popolato sentiero della zona Champions. Un gioiello di Elmas apre il pomeriggio azzurro dopo mezzora. Corsa col pallone di 30 metri, mezza difesa saltata, sinistro preciso e flemmatico giusto nell’angolo. Un gol da copertina. La sfida la chiude Politano a pochi minuti dalla fine nel momento più denso ed emotivo della serata. In mezzo alle due fiammate, c’èundi. Uno dei tanti modi, nel ventaglio tecnico e agonistico, per far propria una partita che vale tanto e che chiude un gennaio sinusoidale per aprire le porte ad un nuovo ciclo ricco di impegni e ...

