Ansia per Sofia Goggia | cade e si fa male al ginocchio 

AGI - Sofia Goggia ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro cadendo nella neve fresca su una pista turistica di Garmisch-Partenkirchen, in Germania, lungo il tracciato che riportava a valle le concorrenti del supergigante femminile rinviato per nebbia. La sciatrice azzurra è stata trasferita a Milano per essere sottoposta ad accertamenti da parte della Commissione Medica Fisi. I timori per il mondiale La 28enne campionessa olimpica bergamas proprio a Garmisch un anno fa aveva riportato la frattura del radio che ne chiuse in anticipo la stagione. E' caduta sulla neve fresca, rotolando diverse volte e perdendo anche il casco durante la caduta. Immediatamente soccorsa, è stata portata via in barella.

Psiche e pandemia

La carenza di integrazione socio - sanitaria sta a significare che ciascuno va per la sua strada ... ad esempio, che la pandemia ha reso più sensibili allo sviluppo di depressione e ansia un ragazzo su ...

Trauma distorsiva per l'azzurra finita nella neve fresca su una pista turistica di Garmisch. Attesa per gli accertamenti a Milano, ma il mondile di Cortima tra una settimana è a rischio ...

La 28enne azzurra è stata tradita dalla neve fresca, ed è caduta rotolando per diversi metri, perdendo anche il casco. Subito soccorsa, Sofia è stata trasportata in ospedale in barella: si teme un nuo ...

