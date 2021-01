555 milioni a Messi, il Barça conferma: «Rammaricati, sono documenti privati» (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Barcellona, attraverso un comunicato ufficiale, ha confermato le cifre pubblicate da El Mundo sul contratto di Messi La prima pagina de El Mundo ha fatto il giro del mondo. Il mezzo miliardo di euro che Lionel Messi ha percepito, dall’ultimo contratto firmato nel giugno 2017 e che durerà fino al prossimo 30 giugno ha fatto molto scalpore suscitando diverse reazioni. Il Barcellona ha pubblicato pochi minuti fa un comunicato ufficiale dove annuncia azioni legali contro il quotidiano spagnolo. «Viste le informazioni pubblicate oggi sul quotidiano El Mundo Deportivo in relazione al contratto professionale firmato tra l’FC Barcelona e il giocatore Lionel Messi, il Club si rammarica che sia stato divulgato pubblicamente, trattandosi di un documento esclusivamente privato disciplinato dal principio di riservatezza tra le ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Barcellona, attraverso un comunicato ufficiale, hato le cifre pubblicate da El Mundo sul contratto diLa prima pagina de El Mundo ha fatto il giro del mondo. Il mezzo miliardo di euro che Lionelha percepito, dall’ultimo contratto firmato nel giugno 2017 e che durerà fino al prossimo 30 giugno ha fatto molto scalpore suscitando diverse reazioni. Il Barcellona ha pubblicato pochi minuti fa un comunicato ufficiale dove annuncia azioni legali contro il quotidiano spagnolo. «Viste le informazioni pubblicate oggi sul quotidiano El Mundo Deportivo in relazione al contratto professionale firmato tra l’FC Barcelona e il giocatore Lionel, il Club si rammarica che sia stato divulgato pubblicamente, trattandosi di un documento esclusivamente privato disciplinato dal principio di riservatezza tra le ...

