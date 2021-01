Uomini e Donne, la scelta di Sophie Codegoni si avvicina: ecco quando si registra (Di sabato 30 gennaio 2021) Il momento fatidico è arrivato anche per l’ultima tronista di questa edizione di Uomini e Donne: la scelta di Sophie Codegoni avverrà a breve, prima del previsto, proprio per volontà della ragazza, che avrebbe già capito chi tra i due corteggiatori rimasti Giorgio Di Bonaventura e Matteo Ranieri sarà l’uomo che le starà accanto. Questo ovviamente se risponderà di “sì” all’eventuale scelta, visto che i due ragazzi hanno entrambi dei validi motivi per rispondere di no. Entrambi, inoltre, hanno rilasciato un’intervista a “Uomini e Donne Magazine”, settimanale ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi. Uomini e Donne, ecco quando avverrà la scelta di ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 30 gennaio 2021) Il momento fatidico è arrivato anche per l’ultima tronista di questa edizione di: ladiavverrà a breve, prima del previsto, proprio per volontà della ragazza, che avrebbe già capito chi tra i due corteggiatori rimasti Giorgio Di Bonaventura e Matteo Ranieri sarà l’uomo che le starà accanto. Questo ovviamente se risponderà di “sì” all’eventuale, visto che i due ragazzi hanno entrambi dei validi motivi per rispondere di no. Entrambi, inoltre, hanno rilasciato un’intervista a “Magazine”, settimanale ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi.avverrà ladi ...

