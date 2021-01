Sci alpino | Alex Vinatzer | “I problemi non si risolvono in un giorno | ma per i Mondiali ci credo”

(Di sabato 30 gennaio 2021) Gara da dimenticare perche è tornato a fare punti ma ha chiuso in 29ma posizione lo slalom di Coppa del Mondo di Chamonix. L’azzurro dopo aver chiuso la prima manche 18° sperava di poter recuperare qualche posizione e tornare ad avvicinare la top-10, dopo cinque gare senza punti. Purtroppo non è stato così, anche a causa di un grave errore nella parte centrale del tracciato, che ha spinto in ultima piazza il 21enne nativo di Bolzano.ha espresso tutta la sua amarezza ai microfoni di Rai Sport: “Non ho mai chiuso una gara ultimo, ma almeno sono arrivato al traguardo. Non mi sento ancora bene e inondalla sera mattina. Domani cercherò di fare meglio”. Lo sciatore azzurro è convinto, però, che sarà pronto e competitivo per idi Cortina: ...

Clement Noel trionfa nello slalom di Chamonix, gara della Coppa del Mondo dimaschile. Il francese si prende la vittoria fermando il cronometro in 1'38"58 davanti allo svizzero Ramon Zenhaeusern e l'austriaco Marco Schwarz. Quarto posto per lo svizzero Luca Aerni ...Questo l' ordine di arrivo del Super - G femminile di Garmisch - Partenkirchen, Germania, valevole per la Coppa del Mondo di2020/2021. 1. Lara Gut - Behrami (Sui) in 1'15"70 2. Kajsa ...Gara da dimenticare per Alex Vinatzer che è tornato a fare punti ma ha chiuso in 29ma posizione lo slalom di Coppa del Mondo di Chamonix. L'azzurro dopo aver chiuso la prima manche 18° sperava di pote ...