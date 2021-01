Sanremo 2021, Amadeus non lascia. Si rimetterà alle decisioni di Rai e Cts (Di sabato 30 gennaio 2021) Amadeus Allarme rientrato: Amadeus non lascia. Dopo una settimana di forti tensioni, segnata in particolare dal veto del ministro Franceschini alla presenza del pubblico all’Ariston, il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo ha deciso di andare avanti e di accantonare, di conseguenza, le ipotesi di eventuali dimissioni dal suo incarico. A quanto apprende l’Ansa, Amadeus si rimetterà alle decisioni che prenderanno la Rai e il Comitato tecnico scientifico, pur restando convinto che la presenza di una platea sia indispensabile per la buona realizzazione dello show. Concetto, quest’ultimo, da lui stesso ribadito nell’incontro chiarificatore avuto nei giorni scorsi con l’AD Rai Fabrizio Salini. La linea fatta prevalere dal conduttore è ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 30 gennaio 2021)Allarme rientrato:non. Dopo una settimana di forti tensioni, segnata in particolare dal veto del ministro Franceschini alla presenza del pubblico all’Ariston, il conduttore e direttore artistico del Festival diha deciso di andare avanti e di accantonare, di conseguenza, le ipotesi di eventuali dimissioni dal suo incarico. A quanto apprende l’Ansa,siche prenderanno la Rai e il Comitato tecnico scientifico, pur restando convinto che la presenza di una platea sia indispensabile per la buona realizzazione dello show. Concetto, quest’ultimo, da lui stesso ribadito nell’incontro chiarificatore avuto nei giorni scorsi con l’AD Rai Fabrizio Salini. La linea fatta prevalere dal conduttore è ...

Agenzia_Ansa : In una storia postata su Instagram e poi tolta, Fedez accenna 'Chiamami per nome', il brano per Sanremo con Frances… - davidemaggio : Mi sa che il povero Amadeus ha un'altra gatta da pelare per #Sanremo2021 Anche se le alternative non sembrano esse… - IlContiAndrea : #Amadeus non lascia e va avanti, si rimetterà alle decisioni sui protocolli di sicurezza di Rai e del Comitato Tecn… - giulio_galli : RT @Primaonline: “Solo canzoni” rilancia Giancarlo Leone, con 5 Festival di Sanremo alle spalle, per fare i conti con la mancanza di pubbli… - Sanremo_2021 : L'ipotesi di rinviare #Sanremo2021 ......... -