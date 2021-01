Sampdoria-Juventus 0-2, Pirlo: “Dovevamo chiuderla nel primo tempo. Chiesa ci dà energia” (Di sabato 30 gennaio 2021) Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha parlato a Sky Sport al termine della vittoria sul campo della Sampdoria per 2 reti a 0. Queste le sue parole riportate da tuttojuve.com: “Chiesa ci ha portato energia. Il salto all’inizio è grande ma adesso sta facendo belle prestazioni, si è sbloccato con qualche gol. Oggi è stato bravo a chiudere sul cross, lavoriamo su questo. Deve sfruttare questa sua capacità di arrivare da dietro. Abbiamo valutato le occasioni ma stiamo bene anche così, abbiamo tante opzioni“. LEGGI ANCHE: Sampdoria-Juventus 0-2, buone conferme per Andrea Pirlo “Oggi è stato un peccato non averla chiusa nel primo tempo. Abbiamo fatto una grande gara ma non abbiamo sfruttato le occasioni che abbiamo ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Andrea, tecnico della, ha parlato a Sky Sport al termine della vittoria sul campo dellaper 2 reti a 0. Queste le sue parole riportate da tuttojuve.com: “ci ha portato. Il salto all’inizio è grande ma adesso sta facendo belle prestazioni, si è sbloccato con qualche gol. Oggi è stato bravo a chiudere sul cross, lavoriamo su questo. Deve sfruttare questa sua capacità di arrivare da dietro. Abbiamo valutato le occasioni ma stiamo bene anche così, abbiamo tante opzioni“. LEGGI ANCHE:0-2, buone conferme per Andrea“Oggi è stato un peccato non averla chiusa nel. Abbiamo fatto una grande gara ma non abbiamo sfruttato le occasioni che abbiamo ...

