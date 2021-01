RetroNerd #43 | Dog’s Life

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 30 gennaio 2021) Anche oggitorna per portarvi indietro nel tempo. Stavolta tocchiamo un titolo a cui sono particolarmente affezionata:. Un po’ di storia… Aè un titolo sviluppato da Frontier Developments e pubblicato nel 2003 in esclusiva per Playstation 2.Il gioco ha ricevuto recensioni miste dalla critica, probabilmente perché indirizzato a un pubblico molto più giovane di quello a cui si rivolgono solitamente le riviste.E’ stata comunque apprezzata l’originalità del titolo.Attualmente detiene il Guinness World Record per il gioco con più personaggi doppiati dalla stessa persona: il doppiatore canadese Kerry Shale ha infatti doppiato ben 32 personaggi nel gioco. Gameplay – Photo credit: webTrama Ininterpretiamo Jake, un cane ...