Programmi TV di stasera, sabato 30 gennaio 2021. A «C’è Posta per Te» Gianni Morandi e Niccolò Zaniolo (Di sabato 30 gennaio 2021) C'è Posta Per Te, Zaniolo e De Filippi Rai1, ore 20.35: Affari Tuoi (Viva gli Sposi!) Quinto appuntamento con Affari Tuoi (Viva gli Sposi!) e Carlo Conti. Protagonista anche questa sera una Coppia vicina al matrimonio, alla quale Affari Tuoi spera di offrire un aiuto importante alla realizzazione della nuova famiglia. In palio un montepremi massimo di 300.000 euro. Motore del game-show 20 pacchi presenti in studio che contengono i premi. Ad aprire fisicamente questi pacchi i “Testimoni”, 10 personaggi famosi che propongono alla coppia e al pubblico anche divertenti momenti di spettacolo. In veste di Dame troveremo Orietta Berti, Maddalena Corvaglia, Eva Grimaldi, Juliana Moreira e Anna Tatangelo. I Cavalieri invece saranno Giovanni Allevi (interpretato da Ubaldo Pantani), Massimo Ceccherini, Christian De Sica, Nino Frassica e Lillo. Ma i “Promessi ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 30 gennaio 2021) C'èPer Te,e De Filippi Rai1, ore 20.35: Affari Tuoi (Viva gli Sposi!) Quinto appuntamento con Affari Tuoi (Viva gli Sposi!) e Carlo Conti. Protagonista anche questa sera una Coppia vicina al matrimonio, alla quale Affari Tuoi spera di offrire un aiuto importante alla realizzazione della nuova famiglia. In palio un montepremi massimo di 300.000 euro. Motore del game-show 20 pacchi presenti in studio che contengono i premi. Ad aprire fisicamente questi pacchi i “Testimoni”, 10 personaggi famosi che propongono alla coppia e al pubblico anche divertenti momenti di spettacolo. In veste di Dame troveremo Orietta Berti, Maddalena Corvaglia, Eva Grimaldi, Juliana Moreira e Anna Tatangelo. I Cavalieri invece saranno Giovanni Allevi (interpretato da Ubaldo Pantani), Massimo Ceccherini, Christian De Sica, Nino Frassica e Lillo. Ma i “Promessi ...

