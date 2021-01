Ponte Morandi | lunedì secondo incidente probatorio sulle cause del crollo

(Di sabato 30 gennaio 2021) Intanto salgono a 21 le persone indagate per ildella volta della Galleria Bertè sull'autostrada A26 Genova Alessandria, gestita da Aspi

AGI - Agenzia Italia

Intanto salgono a 21 le persone indagate per il crollo della volta della Galleria Bertè sull'autostrada A26 Genova Alessandria, gestita da Aspi'Le indagini per il crollo del- ha detto Aniello - proseguono con l'incidente probatorio ... su cui indaga la procura di Savona che ha chiesto l'archiviazione, e il crollo deldi Albiano ...Furono oltre due le tonnellate che la sera del 30 dicembre 2019 si staccarono dalla volta della galleria Bertè, sulla autostrada A26 Genova Voltri-Alessandria, gestita da Aspi. Solo per caso le lastre ..."Gli 88 milioni che sono avanzati dal cosiddetto 'decreto Genova' sono risorse importanti che chiediamo consentano l'immediato rinnovo dei contratti a ...