Per Roberto Fico l'esplorazione comincia da M5S (Di sabato 30 gennaio 2021) Primo giorno di consultazioni per Roberto Fico, che ha ricevuto ieri sera il mandato esplorativo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per capire se c'è una maggioranza solida in Parlamento in grado di sostenere un Governo. Primo atto, alle 16, l'incontro con il Movimento 5 stelle, prima forza in Parlamento e partito del presidente della Camera. Si tratta di uno dei passaggi più delicati, perché dentro M5S si registrano posizioni molto diverse rispetto alla possibilità che Matteo Renzi rientri nella maggioranza per puntellare un Governo. M5S appare invece al momento compatto attorno a Giuseppe Conte. Leggi anche... Crisi di governo, il primo tempo lo vince Renzi (di A. De Angelis) Di Battista minaccia l'addio, rischio scissione. La fronda M5s di traverso al dialogo con Renzi (di G. ...

