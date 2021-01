Mercato Juventus, addio a fine stagione: il Milan vicino all’esterno bianconero (Di sabato 30 gennaio 2021) Mercato Juventus – La Juventus, con l’ok del Bayern Monaco, pronta a cedere Douglas Costa al Milan di Pioli. Nelle ultime ore il Milan sta infatti valutando Douglas Costa. E, notizia importante data da Tuttosport, la Juventus ha aperto al trasferimento dell’ala brasiliana. Il 30enne esterno d’attacco, di proprietà della Vecchia Signora, in questa stagione sta giocando in prestito al Bayern Monaco. Mercato Juventus, Douglas Costa al Milan? Il brasiliano, infatti, è tornato in Germania, ma ha trovato poco spazio nella super squadra di Flick. Ha collezionato 19 presenze, ma solo 6 da titolare per 654 minuti complessivi, dunque 34 di media. Il Bayern ha già comunicato alla Juventus che non riscatterà il ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 30 gennaio 2021)– La, con l’ok del Bayern Monaco, pronta a cedere Douglas Costa aldi Pioli. Nelle ultime ore ilsta infatti valutando Douglas Costa. E, notizia importante data da Tuttosport, laha aperto al trasferimento dell’ala brasiliana. Il 30enne esterno d’attacco, di proprietà della Vecchia Signora, in questasta giocando in prestito al Bayern Monaco., Douglas Costa al? Il brasiliano, infatti, è tornato in Germania, ma ha trovato poco spazio nella super squadra di Flick. Ha collezionato 19 presenze, ma solo 6 da titolare per 654 minuti complessivi, dunque 34 di media. Il Bayern ha già comunicato allache non riscatterà il ...

