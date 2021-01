Luna Rossa non si ferma più: 4-0 ad American Magic e finale di Prada Cup (VIDEO) (Di sabato 30 gennaio 2021) Spettacolare Luna Rossa. 4 regate a 0 per andare in finale di Prada Cup. Niente da fare per America Magic che si arrende alla forza della barca italiana che in finale, il prossimo 13 febbraio, sfiderà gli inglesi di Ineos.caption id="attachment 1086813" align="alignnone" width="1024" Luna Rossa/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 30 gennaio 2021) Spettacolare. 4 regate a 0 per andare indiCup. Niente da fare per Americache si arrende alla forza della barca italiana che in, il prossimo 13 febbraio, sfiderà gli inglesi di Ineos.caption id="attachment 1086813" align="alignnone" width="1024"/caption ITA Sport Press.

