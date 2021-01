LIVE Cremona-Virtus Bologna 51-61, Serie A basket in DIRETTA: vantaggio emiliano in doppia cifra a fine terzo quarto (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53-68 Dentro il libero aggiuntivo, +15 Segafredo. 53-67 Hunter continua a macinare punti sotto canestro, potenziale gioco da tre. 53-65 Grande accelerazione di Mian. 51-65 Teodosic pesca Hunter sotto canestro. 51-63 Hunter porta il vantaggio della Virtus sul +10 in apertura di ultimo quarto. INIZIA IL quarto E ULTIMO quarto FINISCE IL terzo quarto 51-61 TRIPLA di Weems, su assist di Teodosic, +10 Virtus. Fallo in attacco di Palmi con il finlandese che era andato a segnare in penetrazione. 51-58 1/2 Palmi. Penetrazione di Palmi che va a prendersi due liberi dopo il fallo di Hunter, anche la Segafredo va in bonus. 49-58 Dentro il libero aggiuntivo, Cremona in ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA53-68 Dentro il libero aggiuntivo, +15 Segafredo. 53-67 Hunter continua a macinare punti sotto canestro, potenziale gioco da tre. 53-65 Grande accelerazione di Mian. 51-65 Teodosic pesca Hunter sotto canestro. 51-63 Hunter porta ildellasul +10 in apertura di ultimo. INIZIA ILE ULTIMOFINISCE IL51-61 TRIPLA di Weems, su assist di Teodosic, +10. Fallo in attacco di Palmi con il finlandese che era andato a segnare in penetrazione. 51-58 1/2 Palmi. Penetrazione di Palmi che va a prendersi due liberi dopo il fallo di Hunter, anche la Segafredo va in bonus. 49-58 Dentro il libero aggiuntivo,in ...

zazoomblog : LIVE Cremona-Virtus Bologna 35-42 Serie A basket in DIRETTA: inizia il secondo tempo! - #Cremona-Virtus #Bologna #… - zazoomblog : LIVE Cremona-Virtus Bologna 23-25 Serie A basket in DIRETTA: equilibrio tra le due squadre a fine primo quarto -… - zazoomblog : LIVE Cremona-Virtus Bologna Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Cremona-Virtus #Bologna… - mazzola_simone : RT @backdoor_pod: Live con noi su Twitch per parlare di Virtus-Brescia, Cremona, Olimpia Milano, Nik Melli e un anno da Kobe… Qui: https://… - backdoor_pod : Live con noi su Twitch per parlare di Virtus-Brescia, Cremona, Olimpia Milano, Nik Melli e un anno da Kobe… Qui:… -