Live Bologna-Milan 0-2 | un altro rigore | segna Kessie

juventusfc : KICK-OFF | ?? | Comincia #JuveBologna L'obiettivo è solo uno. Forza, ragazzi ?? #FinoAllaFine LIVE MATCH ??… - juventusfc : E’ arrivato Mister @Pirlo_Official. Le sue parole LIVE anche su @JuventusTv ? - JuventusTV : Siamo ?? ???????? ?? con il post partita di #JuveBologna! Vivilo con noi, qui ?? - baconator_fts : LIVE Serie A ???? Bologna TT o0.5 +105 - milansette : LIVE MN - Bologna-Milan (0-1) - Inizia la ripresa -

Ultime Notizie dalla rete : Live Bologna

Nel, in difesa Soumaro ha buone chance di partire dal 1' così come in attacco Barrow di togliere il posto da titolare a Palacio.- MILAN 0 - 226' Rebic, 55' rig. Kessié(4 - 2 - 3 - 1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic ...Il Bologna ospita il Milan capolista nell'anticipo della 20ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.La squadra si Pioli vuole mantenere la vetta e si affida a Ibra, Mandzukic va in panchina con Bennacer guarito dal Covid. Dopo lo stop contro la Juventus gli uomini di Mihajlovic vogliono ritrovare pu ...