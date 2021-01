Le pagelle dell’Inter – Barella fa ciò che vuole | Lautaro famelico

Leggi su anteprima24

(Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMilano – Tutto troppo semplice per l’Inter che strapazza il Benevento a San Siro. ledei nerazzurri: Handanovic s.v.: Mai impegnato né inquadrato dalle telecamere. Skriniar 6,5: Sostanza e qualità, serata di ordinaria amministrazione (29’st De Vrij s.v.) Ranocchia 5,5: Rischia tantissimo su Lapadula a risultato ancora in bilico, poi se la sbriga bene, agevolato dal ‘non lavoro’ offensivo del Benevento. Bastoni 6,5: L’ex atalantino è in crescita costante, anche stasera un paio di lanci illuminanti. La fase difensiva non gli richiede grande impegno. Hakimi 6,5: Quando accelera fa paura. L’intesa conè una chiave determinante del gioco nerazzurro.7: Lo trovi ovunque, sia nel ripiegamento che negli inserimenti. Scambia con, innesca Hakimi, conclude. ...