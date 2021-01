Lazio, la probabile formazione anti - Atalanta: Correa con Immobile (Di sabato 30 gennaio 2021) FORMELLO - Rifinitura che conferma le idee di Simone Inzaghi in vista dell'altro match con l'Atalanta. Questa volta il tecnico della Lazio potrà contare su Luis Alberto dal primo minuto. Il Mago viene ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 30 gennaio 2021) FORMELLO - Rifinitura che conferma le idee di Simone Inzaghi in vista dell'altro match con l'. Questa volta il tecnico dellapotrà contare su Luis Alberto dal primo minuto. Il Mago viene ...

