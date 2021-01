La via verso il Conte Ter è ancora in salita. Parla Lina Palmerini (Il Sole 24 Ore) (Di sabato 30 gennaio 2021) La strada verso il Conte Ter non è affatto in discesa. Anzi, vista la situazione di stallo che si registra tra le forze politiche dell’ormai quasi ex maggioranza giallorossa, si potrebbe persino dire che appaia ancora in salita. Ne è convinta la firma e notista politica del Sole 24 Ore Lina Palmerini secondo la quale non si può certo ritenere scontato che il mandato esplorativo affidato a Roberto Fico si concluda con un nuovo incarico a Giuseppe Conte. “Il tentativo del presidente della Camera dovrebbe consentire l’avvicinamento tra le posizioni dei partiti ma ciò non significa che conduca al Conte Ter”, ha affermato Palmerini in questa conversazione con Formiche.net nella quale ha anche sottolineato come “dal punto ... Leggi su formiche (Di sabato 30 gennaio 2021) La stradailTer non è affatto in discesa. Anzi, vista la situazione di stallo che si registra tra le forze politiche dell’ormai quasi ex maggioranza giallorossa, si potrebbe persino dire che appaiain. Ne è convinta la firma e notista politica del24 Oresecondo la quale non si può certo ritenere scontato che il mandato esplorativo affidato a Roberto Fico si concluda con un nuovo incarico a Giuseppe. “Il tentativo del presidente della Camera dovrebbe consentire l’avvicinamento tra le posizioni dei partiti ma ciò non significa che conduca alTer”, ha affermatoin questa conversazione con Formiche.net nella quale ha anche sottolineato come “dal punto ...

petergomezblog : Dopo la risoluzione del parlamento il governo revoca l’export di bombe verso Arabia Saudita ed Emirati: “Fermati 12… - juventusfc : KICK-OFF |??| Via, si parte! Tutti insieme, con determinazione verso l’obiettivo! ???? ???? LIVE MATCH ?… - juventusfc : KICK-OFF |??| Via, si parte! Tutti insieme verso l’obiettivo, #FINOALLAFINE! ?? ???? LIVE MATCH ?… - Ultrasjuventus3 : KICK-OFF |??| Via, si parte! Tutti insieme, con determinazione verso l’obiettivo! ???? ???? LIVE MATCH ?… - DiTullioTifoso : RT @juventusfc: KICK-OFF |??| Via, si parte! Tutti insieme, con determinazione verso l’obiettivo! ???? ???? LIVE MATCH ? -

Ultime Notizie dalla rete : via verso LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 30 gennaio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 30 GENNAIO 2021 Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 30 gennaio 2021 : qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 13/2021 . Prima di proiettarci verso l'estrazione odierna guardiamo però a come sono andate le cose nel concorso di giovedì 28 gennaio 2021.

La proposta di Berlusconi: "Larghe intese con i migliori"

Il leader di Forza Italia, collegato via Zoom, lo dice chiaro agli alleati: 'La soluzione migliore, ...si inserisca nella dichiarazione al Colle una frase sulla disponibilità della coalizione verso ...

Viale Lavagnini, al via la rivoluzione del traffico: una solo corsia verso la Fortezza FirenzeToday Marito e moglie da 56 anni, il Covid li porta via lo stesso giorno

Angiolo Bacci e Nada Benedetti, 88 e 89 anni, erano entrambi ricoverati a Cisanello di Pisa, a due camere di distanza ...

Ageno, la via piacentina al vino che piace al New York Times

Un raggio arancione che fa pensare a un mandarino, al miele o a una virata verso l’ambra. Ogni annata dell’Ageno, il vino piacentino di Elena Pantaleoni dell’azienda La Stoppa, è diverso. Perché in qu ...

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 30 GENNAIO 2021 Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 30 gennaio 2021 : qualche ora e poidrittii numeri vincenti sul concorso Sisal numero 13/2021 . Prima di proiettarcil'estrazione odierna guardiamo però a come sono andate le cose nel concorso di giovedì 28 gennaio 2021.Il leader di Forza Italia, collegatoZoom, lo dice chiaro agli alleati: 'La soluzione migliore, ...si inserisca nella dichiarazione al Colle una frase sulla disponibilità della coalizione...Angiolo Bacci e Nada Benedetti, 88 e 89 anni, erano entrambi ricoverati a Cisanello di Pisa, a due camere di distanza ...Un raggio arancione che fa pensare a un mandarino, al miele o a una virata verso l’ambra. Ogni annata dell’Ageno, il vino piacentino di Elena Pantaleoni dell’azienda La Stoppa, è diverso. Perché in qu ...