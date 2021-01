Là dove Hitler mangiava gli spaghetti Schellingstrasse, a passeggio nella Storia (Di sabato 30 gennaio 2021) Meno di due chilometri, a Monaco, raccontano oltre un secolo: qui hanno vissuto o si sono fermati Lenin e Brecht, Mann e Fassbinder Leggi su quotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Meno di due chilometri, a Monaco, raccontano oltre un secolo: qui hanno vissuto o si sono fermati Lenin e Brecht, Mann e Fassbinder

BeRichInOut : Basti vedere questo video per capire il Journalismo Italiano dove e' finito. a me pare piu' un alzata di mano un po… - Alessan14061602 : @GianniPali @Lucrezi97533276 Hitler non invase l'Austria, non la conquisto, la Germania annette (anschluss) l'Austr… - cobainscoke : un mio compagno di classe ieri, Giornata della Memoria, durante la trattazione della figura dell'ebreo neglla stori… - 77OnFilm : I nostri nonni hanno visto combattere Hitler e Churchill, a noi ci toccano la Hunzicher e la Lucarelli. Asteroide dove sei? - Sallyvan13 : @AndreaFileccia6 @claxaste @matteosalvinimi Barbara ma lei ha visto qualche nave da guerra ? Aerei? Elicotteri ? Mi… -