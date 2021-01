Jodie Turner-Smith nel cast di The Witcher: Blood Origin (Di sabato 30 gennaio 2021) : ecco chi interpreterà nella serie live-action in sei episodi, prequel di The Witcher Netflix annuncia la partecipazione di Jodie Turner-Smith nel ruolo di Éile in The Witcher: Blood Origin dello showrunner Declan de Barra: la serie live-action, in sei episodi, prequel di The Witcher. CHI È ÉLIE Éile, una guerriera con la voce di… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 30 gennaio 2021) : ecco chi interpreterà nella serie live-action in sei episodi, prequel di TheNetflix annuncia la partecipazione dinel ruolo di Éile in Thedello showrunner Declan de Barra: la serie live-action, in sei episodi, prequel di The. CHI È ÉLIE Éile, una guerriera con la voce di… L'articolo Corriere Nazionale.

periodicodaily : The Witcher: Jodie Turner-Smith sarà la protagonista del prequel #TheWitcher #jodieturnersmith - tfaddicted : RT @NetflixIT: Jodie Turner-Smith sarà Éile nella serie The Witcher: Blood Origin, il prequel ambientato 1200 anni prima del mondo di The W… - fantasy_square : #Netflix ha annunciato la partecipazione di Jodie Turner-Smith nel ruolo di Éile in 'The Witcher: Blood Origin', un… - MoliPietro : The Witcher: Jodie Turner-Smith sarà la protagonista del prequel - marisa98190932 : Jodie Turner-Smith sarà la protagonista di The Witcher: Blood Origin -