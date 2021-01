In Veneto nuovi casi ancora sotto quota 1.000, 60 i decessi. Cala la pressione sugli ospedali (Di sabato 30 gennaio 2021) Il Veneto continua a registrare un trend in discesa sul fronte dei contagi. Secondo l’ultimo bollettino regionale, i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore sono stati 792, in discesa rispetto ai 985 di ieri. I decessi registrati invece sono stati 60, mentre il giorno prima si sono attestati sui 53. La tendenza al miglioramento riguarda ancora gli ospedali: i ricoveri nei reparti Covid della regione sono Calati di 25 unità, arrivando a 1.997. In calo anche i pazienti in terapia intensiva, 17 in meno rispetto a ieri e 261 in totale. Leggi anche: Coronavirus, in Veneto 53 decessi in 24 ore. Zaia: «Curva in calo da 29 giorni, da lunedì probabile zona gialla» – Il video Coronavirus, in Veneto 52 ... Leggi su open.online (Di sabato 30 gennaio 2021) Ilcontinua a registrare un trend in discesa sul fronte dei contagi. Secondo l’ultimo bollettino regionale, idi Coronavirus nelle ultime 24 ore sono stati 792, in discesa rispetto ai 985 di ieri. Iregistrati invece sono stati 60, mentre il giorno prima si sono attestati sui 53. La tendenza al miglioramento riguardagli: i ricoveri nei reparti Covid della regione sonoti di 25 unità, arrivando a 1.997. In calo anche i pazienti in terapia intensiva, 17 in meno rispetto a ieri e 261 in totale. Leggi anche: Coronavirus, in53in 24 ore. Zaia: «Curva in calo da 29 giorni, da lunedì probabile zona gialla» – Il video Coronavirus, in52 ...

