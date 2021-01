I tifosi del Milan vogliono Kessié rigorista, l’ex tecnico: “Ha un segreto” – ANews (Di sabato 30 gennaio 2021) Kessié, quattro gol su rigore in questo campionato, è diventato uno specialista dal dischetto. Ne parla il suo ex allenatore L’ennesimo rigore sbagliato da Zlatan Ibrahimovic ha fatto arrabbiare i tifosi del Milan, che sui social chiedono a gran voce il ritorno dal dischetto di Frank Kessié. l’ex Atalanta dal dischetto s’è scoperto glaciale, ne Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieANews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 30 gennaio 2021), quattro gol su rigore in questo campionato, è diventato uno specialista dal dischetto. Ne parla il suo ex allenatore L’ennesimo rigore sbagliato da Zlatan Ibrahimovic ha fatto arrabbiare idel, che sui social chiedono a gran voce il ritorno dal dischetto di FrankAtalanta dal dischetto s’è scoperto glaciale, ne Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito Serie.com Tutte le Notizie della Serie A.

forumJuventus : Agnelli: 'Riforma Champions? Stabilità e merito sportivo, ai tifosi del futuro bisogna fornire competizioni entusia… - laserblade777 : RT @RossoneroBlog: Yui Hasegawa si presenta: “Ciao a tutti i tifosi rossoneri” Il nuovo acquisto del Milan Femminile. - marioliguori20 : @FBiasin Parate di culo del tamarrone cafone di Castellammare perché in quella zona si mangiano a paiiiz così chiam… - TheLaz97 : Comunque i pochi tifosi del Milan che non vogliono Donnarumma sono da internare. - Chivas01233895 : RT @Mau_Romeo: Non so se faccia più ridere la Procura Federale, da cui aspettiamo con ansia di sapere chi lanciò oggetti in quel #NapoliJuv… -

Ultime Notizie dalla rete : tifosi del Bologna - Milan, tifosi furiosi: attacco a Ibrahimovic

...da dimenticare per Zlatan Ibrahimovic che dopo l'espulsione in settimana contro il Milan ha fallito l'ennesimo rigore di una stagione controversa dagli undici metri nella gara odierna in casa del ...

Australian Open, ufficiale il ritono del pubblico: ecco i numeri, saranno 30mila al giorno

Adesso infatti ci sono anche i numeri: l'apertura dei cancelli di Melbourne Park per l'inizio del prossimo Australian Open dall'8 febbraio permetterà l'accesso di 30.000 tifosi al giorno , circa il ...

Curva Ospiti | I tifosi del…Frosinone PianetaEmpoli.it Bologna-Milan, tifosi furiosi: attacco a Ibrahimovic

Ancora un calcio di rigore fallito per Zlatan Ibrahimovic che conferma il trend negativo di quest'anno. Critiche sui social per lui ...

Striscioni da tutta Italia per il tifoso del Mantova Corbari

MANTOVA. Non soltanto il popolo biancorosso piange Andrea Corbari, il tifoso del Mantova che è venuto a mancare a soli 59 anni e di cui oggi, 30 gennaio, si sono svolti i funerali. Ecco alcuni strisci ...

...da dimenticare per Zlatan Ibrahimovic che dopo l'espulsione in settimana contro il Milan ha fallito l'ennesimo rigore di una stagione controversa dagli undici metri nella gara odierna in casa...Adesso infatti ci sono anche i numeri: l'apertura dei cancelli di Melbourne Park per l'inizioprossimo Australian Open dall'8 febbraio permetterà l'accesso di 30.000al giorno , circa il ...Ancora un calcio di rigore fallito per Zlatan Ibrahimovic che conferma il trend negativo di quest'anno. Critiche sui social per lui ...MANTOVA. Non soltanto il popolo biancorosso piange Andrea Corbari, il tifoso del Mantova che è venuto a mancare a soli 59 anni e di cui oggi, 30 gennaio, si sono svolti i funerali. Ecco alcuni strisci ...